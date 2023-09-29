Авторы ремейка Lollipop Chainsaw пообещали игрокам костюм Джульет «без цензуры»

Создатели Lollipop Chainsaw RePOP показали один из костюмов главной героини, белый кролик, который был представлен ещё в оригинальной Lollipop Chainsaw. Фанатов также заверили, что ремейк будет включать костюм Джульет «без цензуры» — чтобы «оправдать ожидания».

© Kadokawa Games/Warner Bros.

Lollipop Chainsaw RePOP выйдет летом следующего года. Список платформ до сих пор не раскрывается. Напомним, что команда Dragami Games обещала не менять сюжет и эстетику ремейка.

Оригинальная Lollipop Chainsaw про чирлидершу, крамсающую зомби, была создана Grasshopper Manufacture и выпущена в 2012 году на PlayStation 3 and Xbox 360.