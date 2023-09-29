Эд Бун намекнул на появление новых персонажей в Mortal Kombat 1

Геймдиректор Эд Бун в «Твиттере» опубликовал любопытное изображение, на котором изображены различные популярные персонажи из хоррор-франшиз. Похоже, разработчик намекает на появление новых героев в файтинге.

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На изображении можно увидеть, что галочка стоит у Фредди Крюгера, Джейсона Вурхиза и Кожаного лица — они появлялись в предыдущих частях Mortal Kombat. Знаки вопроса поставлены у Пинхеда, Майкла Майерса, куклы Чаки, убийцы из «Крика» и Билли из «Пилы».

Интересно, что ранее в сети нашли намёки на появлении в файтинге Майкла Майерса и маньяка из «Крика». Возможно, именно этих героев разработчики уже готовятся добавить.

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