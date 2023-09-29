В Steam появился запрет на использование аббревиатуры «CS:GO»

С недавнего времени пользователи платформы Steam столкнулись с неожиданным ограничением.

© Ferra.ru

При попытке использовать аббревиатуру «CS:GO» в своём никнейме система автоматически заменяет её на символы «****».

Первым об этом необычном нововведении рассказал известный киберспортсмен Илья m0NESY Осипов.

По всей видимости, такое решение Valve связано с релизом новой игры — Counter-Strike 2. В связи с этим в цифровом сервисе решили отказаться от упоминания предыдущей версии популярного шутера.