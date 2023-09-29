Объявлено, когда стартует предзаказ компьютерной игры "Смута"

"В конкурсе, который был в начале этого года, мы не увидели больших проектов, потому что производителям был неясен вопрос с дистрибуцией контента. Сейчас ситуация с VK Play выровнялась, стало ясно, что монетизация в принципе возможна. Поэтому в феврале мы ожидаем приход крупных компаний с интересными проектами", - добавил он.