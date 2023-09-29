Анонсирован киберспортивный турнир Infinix PUBG Mobile Cup 2023

Китайский бренд Infinix анонсировал проведение первого турнира Infinix PUBG Mobile Cup 2023. Мероприятие направлено на развитие мобильного киберспорта в России и приурочено к выходу первого игрового смартфона компании – Infinix GT 10.

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Регистрация на турнир уже открыта. Отборочные этапы пройдут с 25 по 28 октября, а 12 лучших команд встретятся в финале 29 октября и сразятся за звание чемпиона и призовой фонд в 200 000 рублей.

PUBG Mobile - это мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, а также популярная кибер-дисциплина.

"Infinix" активно развивает киберспорт в России и стремится открывать для пользователей возможности по участию в новых направлениях. Поэтому мы рады провести Infinix PUBG Cup 2023 при поддержке разработчиков PUBG Mobile", - отмечает Марио Ян, генеральный директор Infinix в России.