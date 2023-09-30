В Cyberpunk 2077: Phantom Liberty нашли отсылку на «Джона Уика»
Пару дней назад состоялся релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, однако геймеры уже успели отыскать кипу пасхалок. К примеру, в одной из локаций игроки могут найти ящик со снаряжением, украшенный табличкой «Для мистера Уика».
После его обнаружения появляется голограмма Джонни Сильверхенда, которая комментирует находку. Пользователи сразу догадались, что это отсылка на главного героя серии фильмов «Джон Уик». Роль наёмного убийцы в боевиках и Сильверхенда в Cyberpunk 2077 исполнил один и тот же актёр — Киану Ривз.
Помимо Phantom Liberty, для Cyberpunk 2077 также недавно вышел апдейт 2.0. Он переработал основные механики игры, добавив полноценные погони с полицией, стрельбу из транспорта и многое другое.
Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.