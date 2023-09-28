Некоторые игроки жалуются на лаги в Counter-Strike 2

В ночь с 27 по 28 августа состоялся релиз Counter-Strike 2 — новой части культовой серии шутеров. Разработчики из Valve улучшили в игре графическую составляющую, обновили визуальные эффекты и подтянули физику.

В связи с этим создателям тайтла пришлось повысить системные требования. Однако некоторые игроки пожаловались, что столкнулись с лагами, просадкой частоты кадров и другими техническими проблемами. Причём они утверждают, что их ПК полностью соответствует требованиям к железу.