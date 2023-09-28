Разработчики показали тизер пятого дополнения для Pathfinder: Wrath of the Righteous

Пятое дополнение для тактики Pathfinder Wrath Of The Righteous выйдет в ноябре
Студия Owlcat Games показала тизер пятого дополнения для тактической Pathfinder: Wrath of the Righteous. Оно называется Lord of Nothing и выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch уже 21 ноября.
Это дополнение перенесёт игроков в совершенно новые локации, познакомит с новыми персонажами и столкнёт с опасными врагами. Сюжетно же аддон продолжает историю Сендри и Рекарта, которые появлялись в дополнении Through the Ashes.
Помимо сюжетных заданий, в дополнении Lord of Nothing появятся новые 15 архетипов, заклинания, умения, компаньон и многое другое.
Напомним, что тираж Pathfinder: Wrath Of The Righteous превысил 1 миллион копий. А в марте игра получила очередное дополнение с новыми героями, областями, заклинаниями и другим контентом.
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