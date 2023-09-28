Релиз стильного экшена Hellboy Web of Wyrd перенесли на две недели
Студия Upstream Arcade объявила о переносе экшена в стиле комиксов Hellboy Web of Wyrd. Релиз был запланирован на 4 октября, но сдвинулся на две недели — до 18 октября. Игра выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
Издатель Good Shepherd Entertainment заявил, что разработчики хотят предоставить игрокам наилучшие впечатления, поэтому продолжают усердно работать.
«Разработчики Upstream Arcade по-прежнему усердно работают над тем, чтобы все игроки - как давние поклонники, так и новички во вселенной Hellboy - получили наилучшие впечатления из возможных», — заявил издатель
Ранее Hellboy: Web of Wyrd получила 16 минут геймплея, где главный герой успел сразиться с боссом. Кстати, в написании истории помогал даже автор оригинальной серии графических романов.
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