Авторы ролевого экшена Lords of the Fallen показали обзорный трейлер

В видео можно увидеть моменты игрового процесса и заставок, а закадровый голос рассказывает о ключевых деталях Lords of the Fallen. Также напоминают и о связи с предыдущей игрой, после событий которой прошла тысяча лет. Особое внимание уделили магической лампе, которая может показывать потусторонний мир.