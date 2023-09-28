Авторы ролевого экшена Lords of the Fallen показали обзорный трейлер
Студия Hexworks опубликовала свежий трейлер Lords of the Fallen (2023). Обзорный ролик призван показать основные особенности ролевого экшена и длится почти 8 минут.
В видео можно увидеть моменты игрового процесса и заставок, а закадровый голос рассказывает о ключевых деталях Lords of the Fallen. Также напоминают и о связи с предыдущей игрой, после событий которой прошла тысяча лет. Особое внимание уделили магической лампе, которая может показывать потусторонний мир.
Напомним, что Lords of the Fallen ушла на золото и выйдет 13 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игровые издания уже похвалили её в предварительных обзорах, а в сети доступно несколько геймплейных роликов.
CD Projekt извинилась перед русскими игроками за оскорбления в Cyberpunk 2077