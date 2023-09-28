На Nintendo Switch состоялся релиз классической «Готики»

На консоли Nintendo Switch состоялся релиз классической Gothic (Gothic Classic), где авторы добавили ряд полезных изменений и улучшений.

© Скриншот

В частности, пользователей ждёт адаптированный под Switch интерфейс и элементы управления, «подтянутая» графика и производительность. Кроме того, авторы исправили ряд технических проблем других версий.

Ещё улучшения коснулись анимации, поведения ИИ противников, качества текстур и тому подобных деталей. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте THQ.

Сюжет снова расскажет про путешествие по землям Королевства Миртаны, где игроков встретят опасные враги и интересные миссии. О новых технических проблемах игроки, кстати, могут сообщить через специальную форму.

Стоимость порта составляет 30 долларов (или евро, в зависимости от региона). Сейчас в разработке, кстати, находится и ремейк оригинала — Gothic Remake, который хотят выпустить в 2024 году для PS5, Xbox Series и PC.