Консольный релиз Cities: Skylines 2 перенесли

Издательство Paradox Interactive объявило о переносе консольной версии Cities: Skylines 2. Теперь градостроительный симулятор выйдет на PS5 и Xbox Series весной 2024 года, тогда как релиз ПК-версии состоится 24 октября — в том числе и в Game Pass.

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В Paradox заявили, что в скором времени вернёт деньги всем предзаказавшим консольную версию Cities: Skylines 2. Судя по всему, перенос связан с полировкой проекта для консолей — разработчики решили сфокусироваться на ПК-версии проекта.