Российские разработчики создали треш-игру «Русы против ящеров»

«Основано на теории профессора Багирова, которую мы очень любим, и всякие нишевые каналы про Великую Тартарию, Гиперборею. Озвучка — SteosVoice, они же Cybervoice. У них есть хороший продукт. Они к нам вышли на связь, мы запартнерились. то искусственная штука, нейровойс. Фишка в том, что она одинакова и на русском, и на английском, полностью под нас делали», — рассказал он.