Российские разработчики создали треш-игру «Русы против ящеров»
Отечественная студия TheBratans выпустила основанную на мемах треш-игру «Русы против ящеров». Разработчики подхватили идею из мема «Великие подвиги древних русов в войне против ящеров» и развили ее, сообщает издание «Подъем».
Сам мем продвигает вымышленный профессор Алексей Сергеевич Багиров. Автор, скрывающийся под этим псевдонимом, является создателем конспирологической теории, что древние предки славян когда-то жили рядом с динозаврами и воевали против ящеров.
Один из создателей игры Даниил Косачев отметил, что они взяли идею для игры из открытых источников и воплотили ее в игру.
«Основано на теории профессора Багирова, которую мы очень любим, и всякие нишевые каналы про Великую Тартарию, Гиперборею. Озвучка — SteosVoice, они же Cybervoice. У них есть хороший продукт. Они к нам вышли на связь, мы запартнерились. то искусственная штука, нейровойс. Фишка в том, что она одинакова и на русском, и на английском, полностью под нас делали», — рассказал он.
Ключевыми персонажами игры стали три богатыря, выдуманные разработчиками. Релиз игры «Русы против ящеров» ожидается в ближайшие дни.