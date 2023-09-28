Илон Маск будет спидранить Diablo 4 в прямом эфире
Бизнесмен Илон Маск объявил, что в ближайшее время проведёт в соцсети X стрим со спидраном Diablo 4. Подобным образом предприниматель хочет проверить функционал прямых эфиров на площадке.
Только Маск предупредил, что покажет исключительно любительское быстрое прохождение — никаких рекордов по скорости устанавливать он не собирается. Бизнесмен займётся спидраном кошмарного подземелья 99 уровня, а не сюжетной кампании.
Также владелец соцсети обещает во время прохождения не использовать сердца-модификаторы, которые появились в игре с выходом первого сезона.
На данный момент Blizzard работает над вторым сезоном поддержки Diablo 4 — он стартует уже 17 октября. Всеми деталями разработчики наверняка поделятся в ближайшее время.
Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.