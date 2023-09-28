Фил Спенсер прокомментировал уход главы PlayStation

Геймеры и СМИ вовсю обсуждают неожиданную новость о том, что нынешний глава PlayStation Джим Райан покинет свой пост в следующем году. Свой комментарий по этому поводу оставил и глава Xbox Фил Спенсер:

«Джим Райан внёс большой вклад в нашу индустрию и стал ярким лидером PlayStation. Я желаю ему всего наилучшего в дальнейших начинаниях. Джим, спасибо тебе за всё, что ты сделал для сообщества за последние 30 лет». — написал Спенсер в соцсетях.

Напомним, что Райан официально покинет пост главы Sony Interactive Entertainment в конце марта 2024 года. Его должность временно займёт Хироки Тотоки, президент и главный операционный директор Sony Group.

Многие пользователи в комментариях не скрывают, что уход Райана с поста главы PlayStation вызвал у них только радость и шутят, что Фил Спенсер просто купил Sony.