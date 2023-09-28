$96.50+0.26101.98-0.01

В PS Store на PS5 заработала пятизвёздочная система оценки игр

Вчера появилась информация о том, что в PS Store на PS5 появится пятизвёздочная система оценки игр. Она была доступна лишь небольшому кругу пользователей, а с сегодняшнего дня функционал заработал для всех.

В PS Store на PS5 заработала пятизвездочная система оценки игр
© Чемпионат.com

Интересно, что функция стала доступна и в России. Как это всё выглядит, можно посмотреть на нескольких скриншотах ниже. Чтобы посмотреть рейтинг, нужно зайти на страницу игры и увидеть снизу звёздочки. На них можно нажать и увидеть количество оценок и средний балл игры, а также распределение: сколько плохих и хороших оценок поставили пользователи.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Напомним, что на PS5 такой формат оценки работает уже достаточно давно, и лишь сейчас он добрался до PS5. Sony нигде не комментировала его добавление.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости