Epic Games попросил Верховный суд пересмотреть антимонопольное решение по Apple

Epic Games намерена довести свою борьбу с политикой Apple в отношении App Store до Верховного суда США. Этот шаг последовал за решением, вынесенным в 2021 году в пользу Apple по антимонопольному делу, возбужденному Epic Games.

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Тогда Epic утверждала, что ограничения Apple на использование сторонних платежных систем в App Store нарушают калифорнийский закон о недобросовестной конкуренции. Хотя Девятый окружной апелляционный суд признал, что практика Apple имела «антиконкурентный эффект», она не соответствовала порогу антимонопольного дела.

Если Верховный суд примет решение в пользу Epic, это может иметь значительные финансовые последствия для Apple, поскольку в настоящее время компания получает процент от всех покупок в App Store, который может достигать 30%.