Valve опубликовала системные требования Counter-Strike 2

28 сентября состоялся выход Counter-Strike 2 — новой части культовой серии шутеров. Вместе с этим разработчики из Valve полностью отказались от поддержки CS:GO, переделав страницу игры в Steam в CS 2.

Вместе с этим авторы опубликовали минимальные системные требования шутера. Они выросли по сравнению с 11-летней CS:GO, однако всё ещё довольно низкие по сравнению с другими шутерами на рынке. Так, для запуска понадобится компьютер с процессором не слабее i5 750, видеокартой с поддержкой DirectX 11 и 1 ГБ видеопамяти и 8 ГБ оперативной памяти.