Релиз Counter-Strike 2 не вызвал всплеска в пиковом онлайне в Steam

Несколько часов назад Valve выпустила долгожданную Counter-Strike 2. Несмотря на это, в пиковом онлайне новинки в Steam каких-то ярких изменений не наблюдается.

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Согласно SteamDB, пиковый суточный онлайн Counter-Strike 2 в Steam достиг отметки в 1,265,615 человек (в 14:00 UTC), но произошло это ещё до официального запуска новинки (в 19:00 UTC). После запуска максимальное количество одновременных игроков составило 1,191,143 человек.

Общий пиковый онлайн составляет 1,818,773 человек. Он принадлежит ещё Counter-Strike: Global Offensive и был зафиксирован в мае этого года.