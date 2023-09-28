Valve будет еще жестче наказывать читеров в Counter-Strike 2

Valve выпустила объявление для игроков, которые используют читы в Counter-Strike 2. Разработчики выбрали радикальный метод и предупредили, что наказывать будут не только самих недобросовестных игроков, но и всех их друзей.

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Если один или несколько членов партии будут уличены в читерстве и перманентно забанены, все их соратники будут наказаны потерей рейтинга профиля и рейтинга CS.

Что касается режима «Премьера», то игроки с очень высоким рейтингом больше не смогут играть с геймерами, у которых ранг значительно ниже.