Red Dead Redemption 2 все же вряд ли выйдет на Nintendo Switch

Вчера стало известно о возможном портировании Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch. Игра получила возрастной рейтинг для консоли Nintendo, выданный пару дней назад. Всё говорило о возможном выходе экшена на Switch.

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Но на деле, похоже, всё оказалось не так. Бразильская рейтинговая комиссия убрала Switch из перечисленных платформ, на которых доступна Red Dead Redemption 2. Судя по всему, в комиссии просто ошиблись.

Сама Rockstar ситуацию никак до сих пор не комментировала.