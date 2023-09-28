Эксперт оценил идею создать российский аналог The Sims

Любой отечественный продукт — будь то видеоигра, компьютер, автомобиль и так далее — это хорошо. Российские разработчики ничуть не хуже тех же польских, которые создали известные серии «Ведьмак», «Киберпанк» и другие. Однако надо понимать, что у тех же поляков «Ведьмак» получился далеко не с первой попытки и даже не со второй. Успех снискал только «Ведьмак 3», который завоевал популярность среди геймеров по всему миру.