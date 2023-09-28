Джим Райан уйдет с поста главы PlayStation, он проработал в компании почти 30 лет

Спустя 30 лет я принял решение уйти из SIE в марте 2024 года. Я наслаждался возможностью получить работу, которую я люблю, в совершенно особенной компании, а также работать с замечательными людьми и невероятными партнёрами. Но мне становилось всё труднее совмещать жизнь в Европе и работу в Северной Америке. PlayStation навсегда останется частью моей жизни, и я как никогда оптимистично смотрю в будущее SIE.