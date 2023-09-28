Valve пригрозила всем читерам в Counter-Strike 2 новыми ограничениями

После релиза Counter-Strike 2 не прошло и суток, однако разработчики шутера уже успели забанить множество игроков за читерство. В связи с этим Valve опубликовала обращение ко всем нечестным геймерам.

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Представители компании заявили, что наказывать теперь будут не только самих читеров, но и их друзей. Что касается режима «Премьер», то геймеры с высоким рангом не смогут больше играть в одной команде с теми, у кого он гораздо ниже.

Напомним, вместе с выходом новой части серии Valve полностью отказалась от поддержки CS:GO, переделав страницу игры в Steam в CS 2.