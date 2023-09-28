В Dota 2 вышел компендиум к The International 12

Valve вернулась к модели компендиума, предшествующей Battle Pass, и добавила в него различные награды и задания, непосредственно связанные с турниром.

Именно это и представляет собой компендиум этого года: сборник испытаний, построенных вокруг профессиональных игроков и самого турнира. Мы вернули и улучшили некоторые из любимых всеми функций (например, фэнтези-лигу и прогнозы), а также представили новые занятия: от беззаботного бинго до весьма внушительного испытания «Дорога на TI».