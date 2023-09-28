В Counter-Strike 2 каждую неделю будет дарить по два подарка

Первые игроки Counter-Strike 2 при запуске обнаружили, что Valve изменила систему наград в шутере — если раньше игроки чуть ли не случайным образом получали какой-то подарок за повышение ранга, то теперь приз можно выбрать, причём из четырёх предложенных.

© VALVE

При этом до повышения ранга вы не узнаете, какие награды будут доступны для выбора — их покажут только после получения уровня. Вот, например, как выглядит выбор:

VALVE

А вот как выглядит меню наград до повышения ранга — просто четыре слота с наградами, которые скрыты вопросительными знаками.

VALVE