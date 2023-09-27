Вышел релизный трейлер Assassin's Creed Mirage к скорой премьере игры

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая по духу будет напоминать классические части серии, а её полное прохождение займёт всего 20 часов. Тайтл выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series уже 5 октября. Впоследствии проект будет работать и на iPhone 15 Pro.