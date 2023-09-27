Серверы Dota 2 не работают больше четырех часов

27 сентября серверы Dota 2 перестали функционировать. Игроки столкнулись с бесконечной надписью «Соединение с сетью Dota 2 установлено, вход...», которая наблюдается как минимум с 13:00 по московскому времени.

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Таким образом, пользователи не могут поиграть в онлайн-режимы и пытаются найти решение проблемы. Судя по всему, Valve столкнулась с какими-то техническими трудностями, однако официальной информации от разработчиков пока не было.