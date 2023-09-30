Лучшие игры сентября

Сентябрь — первый месяц осеннего бума игровой индустрии, но на этот раз он выдался сравнительно скромным. Если не считать нескольких ожидаемых релизов, обошлось без сенсаций: ни один проект не преодолел порога выше 90 баллов на Metacritic. Мы собрали лучшие игры месяца по версии агрегатора.

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81 балл — Moonstone Island

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Moonstone Island — уютный симулятор жизни в духе Stardew Valley, который неплохо разнообразит привычную формулу жанра собственными идеями. Игроку предстоит стать начинающим алхимиком и поселиться на одном из сотни процедурно сгенерированных летающих островов, чтобы закончить свое обучение. Критики отмечают, что Moonstone Island не только позаимствовала чужие наработки, но и хорошо дополнила их — поклонникам умиротворяющей рутины рекомендуется.

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81 балл — El Paso, Elsewhere

Студия Strange Scaffold славится своим портфолио самых необычных игр: от комедии про аэропорт, которым управляют собаки, до симулятора биржи человеческих органов. El Paso, Elsewhere — старомодный шутер в духе Max Payne, где одинокий герой уничтожает полчища вампиров, оборотней, ведьм и прочей нечисти, постепенно погружаясь все глубже в сюрреализм. Журналисты почти в один голос называют проект одним из самых примечательных инди-релизов года.

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84 балла — Lies of P

Lies of P долгое время была проектом из разряда Atomic Heart: игра от малоизвестной студии выглядела настолько хорошо, что многие геймеры в принципе сомневались в ее существовании. Однако она реальна — и весьма хороша. Авторы позаимствовали многие элементы творчества FromSoftware, но смогли объединить их в цельный, неожиданно качественный продукт. Конечно, далеко не идеальный, но красивый и совсем не такой вторичный, как можно подумать.

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84 балла — Starfield

Starfield получила предсказуемо хорошие оценки критиков, но наверняка не такие высокие, как надеялись разработчики. Практически все рецензии подтверждают то, о чем многие догадывались с самого начала: это действительно Skyrim в космосе со всеми вытекающими плюсами и минусами. Но нам еще только предстоит выяснить, станет ли Starfield такой же «бессмертной» игрой, как прочие релизы Bethesda.

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84 балла — Mortal Kombat 1

Перезапуск Mortal Kombat тоже, в целом, можно считать успешным. Критики похвалили механику Kameo, по-хорошему дурацкий сюжет и ростер персонажей, в который вернулось много персонажей из ранних частей серии. В то же время, многие журналисты отметили, что Mortal Kombat 1 едва ли можно назвать «полноценным» перезапуском: игра действительно изменилась, но в основном по мелочам.

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89 баллов — Resident Evil 4: Separate Ways

Верхние строчки топа в сентябре принадлежат двум дополнениям. Separate Ways добавила в ремейк Resident Evil 4 контент, которого поклонники серии долго ждали: мини-сюжет Ады Вонг, разворачивающийся параллельно приключения Леона Кеннеди. По словам критиков, Separate Ways точно так же, как и ремейк, умело сочетает новые идеи и цитаты из оригинальной игры. Отдельные комплимента часто получает боевая система Ады Вонг — шпионка пользуется крюком-кошкой не только для передвижения, но и для акробатики в сражениях.

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89 баллов — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Наконец, Phantom Liberty — первое и последнее дополнение для Cyberpunk 2077. Релиз оригинальной игры разочаровал тысячи геймеров, которые надеялись получить шедевр: CD Projekt Red потребовалось несколько лет, чтобы довести проект до надлежащего состояния. И Phantom Liberty, кажется, восстановила репутацию разработчиков в глазах публики — большинство критиков называет проект аналогом дополнения «Кровь и вино» для третьего «Ведьмака». К тому же, релизу расширения предшествовал выход масштабного обновления 2.0., которое переработало огромное количество механик. Иными словами, если вы откладывали знакомство с Cyberpunk 2077 до лучших времен, то есть отличные новости — эти времена настали.