Инсайдер раскрыл детали сюжета Far Cry 7

Известный инсайдер Том Хендерсон, ранее поделившийся информацией о Far Cry 7, рассказал новые подробности. Он напомнил, что рабочим названием является Project Blackbird, а релиз планируется осенью 2025 года на движке Snowdrop.

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Что касается новой информации, то выяснилось, что новая часть Far Cry будет нелинейной, а сюжет посвящён спасению богатой семьи главного героя. Её похитила группа заговорщиков (в данный момент называется «Сыны истины»), а на спасение даётся ограниченное количество времени.

Судя по всему, внутриигровой таймер установлен на 72 часа, или же 24 часа реального времени. Однако отсчёт времени будет приостанавливаться при посещении убежища. А чтобы найти родственников, герою будет необходимо допрашивать врагов. Это новая механика, но противники могут не только сказать правду, а также обмануть, молчать или сбежать из плена.

Нелинейность же означает, что спасать членов семьи можно в любом порядке. Кроме того, некоторые родственники героя могут быть убиты, что повлияет на дальнейший сюжет. Целью будет и устранение «Сынов истины».