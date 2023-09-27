Alan Wake 2 получит режим с 60 FPS на консолях

Менеджер по связям с общественностью из студии Remedy Томас Пуха рассказал в своём «твиттере», что Alan Wake 2 будет работать на PS5 и Xbox Series в двух режимах: «Качество» и «Производительность».

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Представитель студии признался, что команде удалось добавить режим с 60 FPS по велению какого-то чуда. К сожалению, разработчик не стал раскрывать, при каком разрешении игра будет работать в первом и втором случаях.

Скорее всего, «Качество» предложит геймерам улучшенную графическую составляющую и 30 FPS, а «Производительность» — не такое высокое разрешение, но стабильные 60 FPS.

Alan Wake 2 — сиквел Alan Wake, который расскажет о новом безумии, охватившем Алана Уэйка. Появится ещё один играбельный персонаж. Им станет агент ФБР Сага Андерсон.