В России предложили создать аналог The Sims с традиционными ценностями

Отмечается, что в тайтлах серии есть пропаганда ЛГБТ, а формальный рейтинг «18+» не мешает множеству подростков проводить время за игрой.

Также член комитета Екатерина Стенякина сообщила, что будущая игра может оказаться успешной и с коммерческой точки зрения. Дело в том, что последние несколько лет в РФ наблюдается устойчивая тенденция к развитию индустрии. К примеру, объём рынка в 2021 году увеличился на 35%, а в 2022 году — на 9%.