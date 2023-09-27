В декабре в Sea of Thieves добавят режим для одиночной игры
Авторы Sea of Thieves недавно рассказали подробности о грядущем 10 сезоне и его изменениях, среди которых будут и сервера для одиночной игры.
Сам 10 сезон стартует в морском приключении 19 октября, в нём добавят новую общую систему прогресса через Гильдии.
В них могут состоять до 24 игроков, которые будут выполнять разные задачи и зарабатывать репутацию Гильдии. Заодно пользователи смогут плавать на кораблях союзников и тому подобное.
В ноябре в игре начнётся событие с загадочными записками, которое откроет погоню за ценным артефактом — причём данный Вояж стартует для всех игроков одновременно, поэтому им придётся соревноваться между собой для победы.
А вот в декабре как раз в Sea of Thieves добавят новый режим, который позволит пользователям исследовать моря в одиночку или с группой друзей. Правда, награды в этом режиме будут не такими ценными, а прокачку тоже ограничат (до 40 ранга).
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