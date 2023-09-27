$96.24+0.09101.99-0.26

Blizzard неожиданно сократила нескольких участников команды Hearthstone

СМИ обратили внимание, что Activision Blizzard неожиданно сократила сразу несколько сотрудников команды Hearthstone под предлогом «организационных изменений».

Blizzard неожиданно сократила нескольких участников команды Hearthstone
© Blizzard

В частности, был уволен один из инженеров-программистов и старший продюсер Джо Белоусек. А один из бывших сотрудников, как оказалось, работал в компании практически 20 лет.

По данным источников, команду сократили на 10 человек, однако фирма так и не раскрыла подробные причины своего решения. В официальном заявлении AB только поблагодарила сотрудников за прошлые достижения.

При этом тот самый уволенный инженер отметил, что дела у самой игры обстояли хорошо. Недавно, к примеру, был выпущен свежий режим (Twist). Поэтому причина решения начальства, судя по всему, связана с чем-то ещё.

Это уже не первая волна увольнений в Activision Blizzard за последнее время — ранее они затронули отдел по киберспорту и контролю качества.