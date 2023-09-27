Blizzard неожиданно сократила нескольких участников команды Hearthstone
СМИ обратили внимание, что Activision Blizzard неожиданно сократила сразу несколько сотрудников команды Hearthstone под предлогом «организационных изменений».
В частности, был уволен один из инженеров-программистов и старший продюсер Джо Белоусек. А один из бывших сотрудников, как оказалось, работал в компании практически 20 лет.
По данным источников, команду сократили на 10 человек, однако фирма так и не раскрыла подробные причины своего решения. В официальном заявлении AB только поблагодарила сотрудников за прошлые достижения.
При этом тот самый уволенный инженер отметил, что дела у самой игры обстояли хорошо. Недавно, к примеру, был выпущен свежий режим (Twist). Поэтому причина решения начальства, судя по всему, связана с чем-то ещё.
Это уже не первая волна увольнений в Activision Blizzard за последнее время — ранее они затронули отдел по киберспорту и контролю качества.
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