На форуме War Thunder выложили мануал для настоящего боевого вертолета

На форумах War Thunder продолжаются утечки, связанные с реальной военной техникой — уже третий раз за последние дни.

Пользователь под ником BarteG98PL выложил на форум полное руководство по использованию реального боевого вертолёта AH-64D Apache Longbow («Апач»).

Судя по маркировке на слитом документе, информация не предназначалась для публичного использования. И её не раскрывали общественности, как часть данных о Lockheed F-117 Nighthawk из прошлой утечки.

Модераторы форума оперативно удалили данные, оставив соответствующее предупреждение, однако остановятся ли на этом сливы — непонятно. Откуда у пользователей вообще взялась подобная информация — тоже неясно.