Российским киберспортсменам отказались выплачивать выигрыш из-за паспортов РФ. Об этом сообщает издание Sportskeeda.

Даниил «Putrick» Абдрахманов и Егор «Swizzy» Люсико выиграли в «мэйжоре» по Fortnite в рамках четвертой главы третьего сезона. В качестве приза они должны были получить 200 тысяч долларов. Однако разработчик игры и организатор турнира Epic Games дисквалифицировал их уже после окончания соревнований.

Как объяснили в организации, сейчас Россия находится в списке стран с ограниченным доступом к призам, из-за чего вручить награду киберспортсменам нельзя. Сами же геймеры утверждают, что выступали на турнире с территории Белоруссии — ограничения Epic Games на нее не распространяются.