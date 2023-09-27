В сети нашли возможную дату релиза полного издания Horizon Forbidden West

Ранее в этом месяце мы сообщали о том, что сингапурское агентство выдало рейтинг полному изданию Horizon Forbidden West (Complete Edition) для PS5. Какого-то официального анонса после этого не произошло, но теперь в сети заметили упоминание аналогичного издания на сайте японского ритейлера.

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Что интересно — там указана конкретная дата релиза Horizon Forbidden West Complete Edition. Это 6 октября 2023 года. На сайте также указаны платформа PS5 и бонусный состав издания: цифровые саундтрек, артбук и комикс.

Ожидается, что если релиз Horizon Forbidden West Complete Edition и состоится, то в его основной состав войдут оригинальная игра и дополнение Burning Shores. Напомним также, что ранее надёжный инсайдер сообщил о скором выходе Horizon Forbidden West на PC.