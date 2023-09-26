Выяснилось, какие игры могут появиться в PS Plus в октябре

The Callisto Protocol и Farming Simulator 22 могут появиться в PS Plus в октябре
Известный инсайдер billbil-kun рассказал о новинках в подписке PlayStation Plus Essential. Пока он раскрыл лишь две из трёх ожидаемых игр, которые станут доступны подписчикам в октябре.
Первая из них — хоррор The Callisto Protocol. Ранее демоверсия игры уже была доступна для подписчиков PlayStation Plus Premium. Недавно, кстати, создатель хоррора покинул студию Striking Distance.
А второй игрой в октябрьской подборке стала Farming Simulator 22. Это реалистичный симулятор фермерского хозяйства, мнению о котором посвящена отдельная статья «Игромании». Ранее разработчики поделились планами на будущее развитие серии.
Третья игра на данный момент остаётся неизвестной. А ознакомиться с подборкой лично подписчики PS Plus смогут 3 октября.
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