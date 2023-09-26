Выяснилось, какие игры могут появиться в PS Plus в октябре

Известный инсайдер billbil-kun рассказал о новинках в подписке PlayStation Plus Essential. Пока он раскрыл лишь две из трёх ожидаемых игр, которые станут доступны подписчикам в октябре.

© Скриншот

Первая из них — хоррор The Callisto Protocol. Ранее демоверсия игры уже была доступна для подписчиков PlayStation Plus Premium. Недавно, кстати, создатель хоррора покинул студию Striking Distance.

А второй игрой в октябрьской подборке стала Farming Simulator 22. Это реалистичный симулятор фермерского хозяйства, мнению о котором посвящена отдельная статья «Игромании». Ранее разработчики поделились планами на будущее развитие серии.