Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на iOS и Android в России

26 сентября состоялся выход EA Sports FC Mobile 24 — новой версии мобильных футбольных симуляторов от Electronic Arts. В игре доступны более 15 000 полностью лицензированных игроков, 650+ команд и 30 лиг. Авторы переработали графику, звук, добавили новые типа повторов, улучшили игровой процесс и ввели новый тип управления.

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Проект уже доступе на мобильных платформах iOS и Android — в том числе и в России. В этом материале мы кратко рассказываем, как можно скачать игру на смартфоне.

Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на Android На мобильном телефоне под управлением Android открываем приложение Google Play Вбиваем в поиск название EA Sports FC Mobile 24 Открываем страницу игры в магазине и нажимаем «Установить». Дожидаемся окончания загрузки, входим с помощью аккаунта Google и играем.

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Как скачать EA Sports FC Mobile 24 на iOS На своём iPhone заходим в магазин приложений App Store Вбиваем в поиск название EA Sports FC Mobile 24 Открываем страницу игры в магазине и нажимаем «Загрузить». Дожидаемся окончания загрузки, входим с помощью аккаунта Apple и играем.

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