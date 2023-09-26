Sony запустила расследование на фоне заявления хакеров о краже данных
Sony запустила расследование относительно недавнего заявления хакеров, которые выставили на продажу «все данные» компании.
Группа злоумышленников под названием Ransomed.vc якобы взломала Sony Group, выставив данные Sony на продажу для всех желающих.
При этом группа опубликовала скриншоты внутренних данных фирмы и некие Java-файлы в качестве доказательств. Правда, по данным Cyber Security Connect, утечка может быть не такой большой, как утверждают хакеры. Официально факт взлома пока и вовсе не подтвердили.
Заодно Ransomed.vc заявили, что если никто не заинтересуется данными до 28 сентября, то они выложат их в открытый доступ.
Ранее в сети оказались документы и переписки Microsoft, раскрыв огромное количество деталей о планах и переговорах компании.
CD Projekt извинилась перед русскими игроками за оскорбления в Cyberpunk 2077