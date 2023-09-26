Sony запустила расследование на фоне заявления хакеров о краже данных

Sony запустила расследование относительно недавнего заявления хакеров, которые выставили на продажу «все данные» компании.

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Группа злоумышленников под названием Ransomed.vc якобы взломала Sony Group, выставив данные Sony на продажу для всех желающих.

При этом группа опубликовала скриншоты внутренних данных фирмы и некие Java-файлы в качестве доказательств. Правда, по данным Cyber Security Connect, утечка может быть не такой большой, как утверждают хакеры. Официально факт взлома пока и вовсе не подтвердили.

Заодно Ransomed.vc заявили, что если никто не заинтересуется данными до 28 сентября, то они выложат их в открытый доступ.