Авторы Mortal Kombat 1 похвастались высокими оценками от СМИ

Создатели Mortal Kombat 1 в новом видео похвастались высокими оценками файтинга от различных изданий, заодно отметив, что это лишь «начало» для игры.

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В ролике продемонстрировали несколько моментов из сюжетной кампании, потасовок и задач с мини-играми —вроде уклонения от летящих зарядов энергии.

На данный момент рейтинг MK1 на Metacritic от критиков составляет 84 балла на PS5 (на Xbox Series — 86, а на PC — 82), однако пользовательская оценка равна 6,3 балла. Ранее игроки из России и Беларуси обрушили рейтинг файтинга из-за недоступности серверов.

В Steam новинка получила в основном положительные отзывы, рейтинг одобрения на данный момент составляет 76% (более 5 тысяч рецензий).

MK1, кстати, заняла третье место по пиковому онлайну файтингов в Steam и стала лидером розницы Британии.

А творческий руководитель NetherRealm Studios Эд Бун пообещал недавно исправить версию игры для Switch, которая подверглась критике из-за низкого качества.

Кроме того, создатели выпустили свежий ролик по игре, где напомнили про опции доступности для людей, испытывающих трудности со слухом, зрением и так далее.