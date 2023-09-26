Для ремейка Resident Evil 3 неожиданно вышел новый патч

Capcom неожиданно выпустила новый патч для ремейка Resident Evil 3 (2020), где исправили разные ошибки и добавили отдельные изменения.

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В частности, теперь локализацию расширили латиноамериканским испанским языком. Кроме того, авторы исправили некорректное отображение некоторых достижений в Steam.

В сети заметили, что дата выхода патча почти совпала с годовщиной релиза оригинала, который вышел 22 сентября 1999 года.

А недавно для Resident Evil 4 (2023) вышло дополнение Separate Ways про Аду Вонг, продолжительность которого заставила вспомнить некоторых игроков о ремейке третьей части.

Отдельные пользователи иронично отметили в рецензиях, что на прохождение нового DLC у них ушло больше времени, чем на ремейк «тройки».