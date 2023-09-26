Фил Спенсер в утекших письмах дал негативную оценку состоянию AAA-индустрии

Детали утёкших документов Microsoft продолжают появляться в сети, в этот раз вопрос коснулся электронной переписки главы Xbox Фила Спенсера о положении AAA-игр в марте 2020 года.

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По мнению Спенсера, крупные издатели пытаются удержать своё местоположение в индустрии, где спрос на них падает по сравнению с прошлыми годами.

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Отчасти ситуация возникла из-за роста цифрового рынка, когда издатели уже не могли полагаться на старые методы рекламы и тому подобное. Раньше многим студиям как раз и требовались издатели, чтобы привлечь внимание покупателей — а сейчас ситуация изменилась.

Отдельные компании полагаются на масштаб производства, чтобы удержать интерес пользователей и выпускать продукт, который не могут создать конкуренты меньшего калибра.

Но далеко не все способны тратить «по 200 млн долларов» на Call of Duty и Red Dead Redemption, как это делают Activision и Take-Two.

В таком подходе есть и свои проблемы — так, минимальная норма прибыли на масштабных играх настолько высока, что она отбивает желание издателей рисковать с какими-то новыми направлениями или брендами.

В качестве компромисса AAA-издатели «одалживают» чужие бренды вроде «Звёздных войн» (EA), «Человека-паука» (Sony) или «Аватара» (Ubisoft).

Спенсер сравнил динамику развития рынка с Голливудом, где за последние годы Netflix создал гораздо больше новых оригинальных историй, чем крупные киностудии.

Всё это, по мнению руководителя, привело к стагнации. AAA-издатели «доят свои крупнейшие франшизы», но при этом не могут найти им замену. И опираются на успех серий, которые были созданы больше 10 лет назад.

Свою мысль Спенсер подводил к тому, что «спасательным кругом» в данной ситуации могут стать подписки вроде Xbox Game Pass, открывающие доступ к огромной базе игроков.

Он отмечал, что EA и Ubisoft пытались создать её аналоги, но двигались в этом направлении слишком медленно и осторожно.