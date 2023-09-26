При написании слова «Дота» в «Телеграме» появляется забавный эмодзи

Пользователи Сети обратили внимание, что после последнего обновления в «Телеграме» появилась интересная особенность, которую особенно оценят фанаты Dota 2. А может даже и не оценят.

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Если ввести в любом текстовом поле слово «Дота», будь то в комментариях или в сообщениях, то система автоматически предложит заменить его на эмодзи с раком. Притом если попробовать написать название игры на английском, Dota, ничего не произойдёт.

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