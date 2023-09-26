Президент Capcom хотел бы увидеть повышение цен на игры

Президент Capcom Харухиро Цуджимото в свежем интервью изданию Nikkei обсудил стоимость разработки видеоигр, отметив, что сейчас процесс обходится «в 100 раз дороже, чем в эпоху Famicom, при том, что цены на программное обеспечение (сами игры) в натуральном выражении не выросли».

© Скриншот

Справиться с высокой стоимостью разработки и растущими зарплатами в индустрии, по мнению Цуджимото, можно через повышение цен на сами видеоигры. Такой ход президент Capcom назвал «здоровым вариантом для бизнеса».

А мы напомним, что многие крупные компании уже повысили цены на игры до 70 долларов. Первопроходцем стала Take-Two, которая подняла стандартные цены на проекты с традиционных 60 до 70 долларов ещё в 2020 году. В последние годы примеру последовали Microsoft, Sony и Ubisoft и другие видные представители индустрии.