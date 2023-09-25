CD Projekt извинилась перед русскими игроками за оскорбления в Cyberpunk 2077
Авторы Cyberpunk 2077 принесли извинения перед русскими игроками. Всё дело в некорректной украинской локализации, которая искажала смысл оригинальной игры и была призвана оскорбить русских пользователей. Неточности перевода обещают исправить в ближайшем обновлении.
«Украинская локализация Cyberpunk 2077 содержит в себе несколько реплик, которые могли оскорбить некоторых русских игроков. Эти реплики не написаны сотрудниками CD PROJEKT RED и не отражают наши взгляды. Мы работаем над тем, чтобы исправить их и заменить в следующем обновлении.
Мы извиняемся за эту ситуацию и предпринимаем шаги, чтобы она не повторилась вновь», — заявила CD Projekt RED
Впервые неточности заметили с выходом патча Update 2.0, который привнёс бои на транспорте, новую систему розыска и многое другое. Часть реплик в украинском переводе заимела искажённый смысл и могла оскорбить жителей России и русских. Примечательно, что студия, отвечавшая за перевод, уверяла пользователей в том, что все правки были сделаны с позволения разработчиков, а терминология прошла проверку.
Вероятно, CD Projekt RED придётся пересмотреть реплики из украинской локализации в дополнении Phantom Liberty, которое выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series уже 26 сентября. Ранее был показан релизный трейлер аддона. Увы, он будет без русской озвучки.
CD Projekt извинилась перед русскими игроками за оскорбления в Cyberpunk 2077