Devolver Digital отказалась от невыгодных сделок с подписками Sony и Microsoft

Devolver Digital, издавшая Serious Sam 4, Hotline Miami, Cult of the Lamb и ряд других известных игр, сообщила, что в этом году отказалась от предложений, которые «недооценивали» добавление игр издателя в подписочные сервисы. Вероятно, речь идёт о PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Это привело к снижению доходов от «подписочной» части бизнеса.