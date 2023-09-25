Devolver Digital отказалась от невыгодных сделок с подписками Sony и Microsoft

Devolver Digital, издавшая Serious Sam 4, Hotline Miami, Cult of the Lamb и ряд других известных игр, сообщила, что в этом году отказалась от предложений, которые «недооценивали» добавление игр издателя в подписочные сервисы. Вероятно, речь идёт о PlayStation Plus и Xbox Game Pass. Это привело к снижению доходов от «подписочной» части бизнеса.

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Кроме того, стали известны и другие цифры за первое полугодие, закончившееся 30 июня. Например, доходы от игр прошлых лет выросли на 10%, составив 87% общей выручки. Поспособствовали этому и высокие показатели Cult of the Lamb. Однако выручка за период снизилась на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, а убытки составили 3,5 млн долларов.

Издатель намерен выпустить до конца 2023 года семь игр под своим крылом, среди которых значатся Hellboy Web of Wyrd, KarmaZoo и The Talos Principle 2. В ближайшие три года же запланировано выпустить свыше 30 игр, а вернуться к росту прибыли Devolver намерена в 2024 году с ускорением в 2025 году.

В целом дела Devolver Digital идут не так гладко, как хотелось бы. Цена акций упала на 92% с момента своего пика в январе 2022 года, а прогноз на выручку за текущий год был снижен со 115-120 млн долларов до 90 млн долларов. Это связывают с переносом некоторых игр на 2024 год.

Как подметил аналитик, доходы от подписок существенно снизились из-за того, что суммы на добавление игр в подписки Sony и Microsoft стали не такими крупными, как раньше. Devolver же трепетно относится к своим франшизам, поэтому не хочет продавать их по низкой цене.