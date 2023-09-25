Стример потратил 1,1 млн рублей на кейсы в CS:GO — и получил нож за 30 тысяч

Популярный стример Вадим Evelone Казаков (более 2,3 млн фолловеров на Twitch) провёл стрим, на котором открывал кейсы для Counter-Strike: Global Offensive.

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Всего Эвелон открыл чуть менее двух тысяч кейсов, потратив на них около $ 12 тыс. (примерно 1,1 млн рублей), но долгое время не мог получить ни одного ножа.

Лишь спустя 1790 попыток Казаков достал «Нож с лезвием-крюком | Легенды» (Gut Knife | Lore) — один из самых дешёвых ножей в игре, стоимость которого оценивается в 30 тыс. рублей.