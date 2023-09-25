В Starfield игроков стали преследовать астероиды и даже города

Starfield удивила игроков минимальным количеством багов, но совсем без них обойтись не получилось. Одной из таких ошибок стали преследующие геймеров модели.

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Сперва один из игроков пожаловался на астероид, который следует за главным героем везде — и на планетах, и в космосе. Он даже появился во время свадьбы персонажей.

У другого игрока в качестве «преследователя» выступил лес. Это набор из нескольких десятков деревьев и камней, которые тоже летают по просторам галактики вслед за протагонистом.