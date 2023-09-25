В Starfield игроков стали преследовать астероиды и даже города

Starfield удивила игроков минимальным количеством багов, но совсем без них обойтись не получилось. Одной из таких ошибок стали преследующие геймеров модели.
Сперва один из игроков пожаловался на астероид, который следует за главным героем везде — и на планетах, и в космосе. Он даже появился во время свадьбы персонажей.
У другого игрока в качестве «преследователя» выступил лес. Это набор из нескольких десятков деревьев и камней, которые тоже летают по просторам галактики вслед за протагонистом.
Пользователю Punidue повезло меньше — в кабине своего корабля он видел летающую модель города. По словам одного из игроков, такие модели «прилипают» навсегда. Видимо, остается дожидаться патчей. Starfield стала худшей игрой Bethesda в Steam Starfield доступна на ПК и Xbox Series, а также в каталоге Game Pass.