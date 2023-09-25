Геймеры столкнулись с оскорблениями россиян в украинской версии Cyberpunk 2077

В обновлении 2.0 популярной игры Cyberpunk 2077 появилась украинская локализация, с рядом русофобских и проукраинских реплик, пишет URA.RU, приведя ряд из них.

В частности, по данным издания, СССР заменили на Украину, а «good person» на «хорошего русского».

Также в перечислении кухонь была добавлена украинская, хотя раньше ее там не было.

«Фамилию «Хохлов» перевели как «Москаль». Некоторые грубые фразы полицейских переделали в обращение к русским», - отмечается в статье.

При этом на одной из стен в игровой локации можно увидеть граффити с картой Крыма и гербами Украины и крымских татар.

Локализаторы отметили, что вся терминология была согласована с игровой компаний CD PROJEKT RED, и перевод «проходил несколько полноценных лингвистических тестирований».