Геймеры столкнулись с оскорблениями россиян в украинской версии Cyberpunk 2077
В обновлении 2.0 популярной игры Cyberpunk 2077 появилась украинская локализация, с рядом русофобских и проукраинских реплик, пишет URA.RU, приведя ряд из них.
В частности, по данным издания, СССР заменили на Украину, а «good person» на «хорошего русского».
Также в перечислении кухонь была добавлена украинская, хотя раньше ее там не было.
«Фамилию «Хохлов» перевели как «Москаль». Некоторые грубые фразы полицейских переделали в обращение к русским», - отмечается в статье.
При этом на одной из стен в игровой локации можно увидеть граффити с картой Крыма и гербами Украины и крымских татар.
Локализаторы отметили, что вся терминология была согласована с игровой компаний CD PROJEKT RED, и перевод «проходил несколько полноценных лингвистических тестирований».
Ранее крупнейшие российские ритейлеры допустили отказ от продажи игры Call of Duty: Modern Warfare III, мировой релиз которой состоится в ноябре 2023 года. По данным российских ритейлеров, в игре, издателем которой выступает Activision, высока вероятность «наличия насилия в отношении граждан России», а значит, ее содержание может подпадать под действие ст. 282 Уголовного кодекса (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).